Нас называли спасителями

Прихожане храма Ризоположения в Леонове помогали восстанавливать жилые дома в Мариуполе Недавно группа из семи прихожан храма Ризоположения в Леонове во главе с настоятелем протоиереем Андреем Рахновским вернулась из Мариуполя.
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