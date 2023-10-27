Нас называли спасителями

Прихожане храма Ризоположения в Леонове помогали восстанавливать жилые дома в Мариуполе Недавно группа из семи прихожан храма Ризоположения в Леонове во главе с настоятелем протоиереем Андреем Рахновским вернулась из Мариуполя.