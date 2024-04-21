В 16 районах Удмуртии стартовала посевная кампания

В 16 районах Удмуртской Республики началась посевная кампания. Аграрии продолжают бороновать почву, подкармливать озимые культуры и многолетние травы, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
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