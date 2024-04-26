Сколько денег может поместиться в одном банкомате

Максимальная наполненность банкомата зависит от вида устройства и номинала купюр. Об этом aif.ru сообщила профессор кафедры Финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при правительстве России Елена Федченко.
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