Гигантские блины и бесплатные шоколадки детям. Барнаульцев зовут на "Широкую Масленицу"

Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами В воскресенье, 2 марта, на барнаульском Арбате с 12:00 до 14:00 пройдет "Широкая Масленица", сообщают в Telegram-канале "Уличные мероприятия на Мало-Тобольской".
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