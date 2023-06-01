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Times: систематическая дискриминация — британское правительство уличили в расизме

Times: систематическая дискриминация — британское правительство уличили в расизме

Руководство крупнейшего в Соединённом Королевстве профсоюза госслужащих обвинило правительство страны в систематической дискриминации сотрудников по расовому признаку, сообщает The Times.

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