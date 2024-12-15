Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Отличная статья!Зеленский нашел с...
  • Silver Kont
    Если старая хранцузская шалава не хочет уходить сама, то можно вынести на пинках, пинками гнать до аэропорта и дать е...Грузия осталась б...
  • Silver Kont
    А как же рекламируемые грузинские минводы и лимонады? Или грузины знают, из чего они сделаны и сами не пьют, как и ви...Грузия осталась б...

Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Русские же считают, что торг вокруг наших земель неуместен Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, отвечая на вопрос представителя оппозиционной Конституционно-демократической партии и бывшего министра иностранных дел Кацуя Окады, заявил, что японское правительство никогда не «утверждало позицию о готовности вести переговоры с Россией о мирном договоре на условиях передачи (Японии) двух островов южной части Курил вместо четырёх».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Придется Японию притопить, чтобы привести их в чувства.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх