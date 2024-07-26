Банки Китая не хотят работать с юанем, который связан с Россией

Гендиректор АО «Первая группа» и член генерального совета «Деловой России» Алексей Порошин заявил, что китайские банки начали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» считается тот, который связан с Россией, а работать они хотят только с «чистой» валютой.