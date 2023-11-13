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Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела боевиков

Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела боевиков

Двое сирийских военнослужащих получили ранения из-за снайперского и минометного огня со стороны местных боевиков, сообщил 13 ноября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

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