Шокирующая статистика по авариям с участием детей: автоинспекторы Уссурийска бьют тревогу

В Уссурийске за последнюю неделю в ДТП пострадали восемь детей. Для округа это рекордное количество. Дети не только оказывались пассажирами автомобилей, совершивших аварию, но и сами становились виновниками, перебегая дорогу в неположенных местах.
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