В Ухоловском районе завершили капремонт моста через реку Мостья

Работу проводили на участке Ухолово – Дегтяные Борки – граница района. Подрядчик заменил полотно моста и балки пролётного строения, отремонтировал береговые опоры, сделал слой из гидроизоляции и уложил новое дорожное покрытие.
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