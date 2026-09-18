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Жители России выпили свыше 2,1 млн литров лимонада за минувший летний сезон

Жители России выпили свыше 2,1 млн литров лимонада за минувший летний сезон

За минувший летний сезон жители России выпили свыше 2,1 миллиона литров лимонада. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщили представители онлайн-ретейлера «Самокат».

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