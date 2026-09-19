За фальшстеной гробницы Тутанхамона обнаружили следы неизвестного царского комплекса

В Долине царей снова шумит научная сенсация. Международная группа исследователей во главе с Мамдухом Эльдамати, экс-министром древностей Египта, представила убедительные доказательства того, что знаменитая гробница KV62 Тутанхамона скрывает целый комплекс неизвестных помещений.
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