За фальшстеной гробницы Тутанхамона обнаружили следы неизвестного царского комплекса

В Долине царей снова шумит научная сенсация. Международная группа исследователей во главе с Мамдухом Эльдамати, экс-министром древностей Египта, представила убедительные доказательства того, что знаменитая гробница KV62 Тутанхамона скрывает целый комплекс неизвестных помещений.