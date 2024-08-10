Восстанавливаем Китайца. Замена стекла на Vivo X100 Pro)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как разбить китайский телефон, а затем вернуть его в исходное состояние и сделать невидимым) Недавно я опубликовал статью о замене стекла Vivo X80 Pro и X90 Pro Plus, в которой объяснил, что Vivo — самый продаваемый бренд в Китае.