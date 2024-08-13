Одно из крупнейших предприятий Южного Урала отмечает 55-летие

Автотранспортному управлению ММК – 55 лет. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 13 августа, исполняется 55 лет ООО «Автотранспортное управление» – одному из крупнейших обществ Группы ПАО «ММК», основной задачей которого на протяжении всей его истории является предоставление широкого спектра услуг по транспортировке людей и грузов, полностью закрывающих потребность металлургического комбината и его дочерних обществ.