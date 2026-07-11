Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 535 подписчиков

Бывший бухгалтер из Коряжмы получила 216 тыс. на бизнес

Бывший бухгалтер из Коряжмы получила 216 тыс. на бизнес

Жительница Коряжмы Людмила Томилова, на протяжении более 17 лет занимавшая должность главного бухгалтера, смогла превратить своё увлечение в полноценный бизнес при содействии кадрового центра «Работа России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии