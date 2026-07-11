Бывший бухгалтер из Коряжмы получила 216 тыс. на бизнес

Жительница Коряжмы Людмила Томилова, на протяжении более 17 лет занимавшая должность главного бухгалтера, смогла превратить своё увлечение в полноценный бизнес при содействии кадрового центра «Работа России».
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