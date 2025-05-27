В весеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о двойных фамилиях в браке

О замечаниях правительства к документу рассказала депутат Ксения Горячева Правительство одобрило законопроект, упрощающий получение двойной фамилии при вступлении в брак, если этого хочет только один из супругов.
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