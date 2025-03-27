НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

📷❗️Начиная с марта 2025 года в ходе ударов по наземным стратегически важным объектам "Ансар-Аллах" в Йемене палубные истребители F/A-18E/F "Super Hornet" ВМС США впервые применили в боевых условиях новые планирующие управляемые авиабомбы УАБ GBU-53/B с помехозащищенными мультиспектральными системами наведения на базе ИК-датчиков (3 - 5 мкм), полуактивными лазерными датчиками, активными радиолокационными датчиками W-диапазона, а также модулями GPS-коррекции, ИНС и двухсторонними командно-телеметрические каналы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх