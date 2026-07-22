Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Великий альянс и маленький цветок. Как НАТО помешал воевать кризис в сельском хозяйстве

Великий альянс и маленький цветок. Как НАТО помешал воевать кризис в сельском хозяйстве

«Нам нужно больше снарядов». Только вот откуда их взять? Последние несколько лет европейские политики на каждом саммите рапортуют об увеличении военных бюджетов, новых контрактах на производство боеприпасов и планах нарастить мощь альянса до небывалых высот.

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