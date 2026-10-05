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В РПЦ призвали запретить рекламу оккультизма и язычества в России

В РПЦ призвали запретить рекламу оккультизма и язычества в России

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выразил надежду, что депутаты нового созыва Государственной думы сосредоточатся на защите традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержат запрет на рекламу оккультизма и язычества.

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