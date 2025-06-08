Филолог Каленчук: ударение в слове "свекла" может измениться на последний слог

Главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила в беседе с РИА Новости, что разговорное произношение слова "свекла" с ударением на последний слог может заменить фонетически грамотный вариант.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии