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Филолог Каленчук: ударение в слове "свекла" может измениться на последний слог

Филолог Каленчук: ударение в слове "свекла" может измениться на последний слог

Главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила в беседе с РИА Новости, что разговорное произношение слова "свекла" с ударением на последний слог может заменить фонетически грамотный вариант.

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