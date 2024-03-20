В России начнут выпускать импортозамещенные поршневые авиадвигатели

На территории московской индустриальной площадки «Руднево» в ближайшее время начнут серийно производить поршневые авиационные двигатели, которые предназначены для применения в беспилотниках гражданского назначения.
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