Запрет телефонов, семьеведение и защита Родины вместо ОБЖ. Что изменится в российских школах с 1 сентября?

С 1 сентября в школах России запретят мобильные на занятиях и вернут уроки труда С 1 сентября 2024 года российских школьников ждет ряд изменений, среди которых — полный запрет мобильных телефонов на занятиях, введение курса «Семьеведение» и возвращение уроков труда.