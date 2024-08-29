Запрет телефонов, семьеведение и защита Родины вместо ОБЖ. Что изменится в российских школах с 1 сентября?

С 1 сентября в школах России запретят мобильные на занятиях и вернут уроки труда С 1 сентября 2024 года российских школьников ждет ряд изменений, среди которых — полный запрет мобильных телефонов на занятиях, введение курса «Семьеведение» и возвращение уроков труда.
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