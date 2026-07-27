Fairness Test Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate Globex 195-point gap up no bottom wick = initiative buying London tightened & compressed overnight structure NY tagged VWAP & bounced = fairness test NY confirms the upper area 648 -763 fair and balanced If Ny goes lower this will not necessarily be bearish It will be NY establishing a lower balance Three prior microbalances combine into one 690 - 732.