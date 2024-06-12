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По решению МВД в Ленобласти отменили сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge

По решению МВД в Ленобласти отменили сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge

Организаторы ежегодного соревнования Bubble Baba Challenge, известного своими сплавами на секс-куклах в Ленинградской области, объявили о своем решении не проводить мероприятие в этом году из-за давления со стороны правоохранительных органов.

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