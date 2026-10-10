РПЛ: «Краснодар» перед игрой с «Зенитом» исправит недопустимый рисунок на поле

Судьи и делегат матча 10-го тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) указали "Краснодару" на недопустимый рисунок на газоне перед игрой с петербургским "Зенитом", краснодарский клуб на совещании пообещал исправить ситуацию.