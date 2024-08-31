В России высказались об ответе на атаку по Белгороду

Депутат Чепа призвал создавать буферные зоны в ответ на атаку по Белгороду После удара Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия должна как можно скорее создать буферные зоны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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