Сенатор США Кейн допустил увеличение финансирования Украины до прихода Трампа

Американский сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что конгресс США может одобрить дополнительное финансирование Украины до перехода органа под контроль Республиканской партии и возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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