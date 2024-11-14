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Сенатор США Кейн допустил увеличение финансирования Украины до прихода Трампа

Сенатор США Кейн допустил увеличение финансирования Украины до прихода Трампа

Американский сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что конгресс США может одобрить дополнительное финансирование Украины до перехода органа под контроль Республиканской партии и возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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