Южная Корея угрожает Южная Корея угрожает России поставками снарядов на Украину в ответ на оборонное соглашение с КНДР.
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Южная Корея угрожает Южная Корея угрожает России поставками снарядов на Украину в ответ на оборонное соглашение с КНДР.
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