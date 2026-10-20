Владимир Зеленский в телеграм-канале рассказал, что провел экстренные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых лично попросил американскую сторону полностью вернуть Киеву доступ к спутниковым комплексам связи Starlink и Starshield .