Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Гиацинта» разнес БМП Bradley ВСУ американского производства

Расчет «Гиацинта» разнес БМП Bradley ВСУ американского производства

Артиллеристы группировки войск «Днепр» на Запорожском направлении наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам, военной технике и скоплениям живой силы противника.

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