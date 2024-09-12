Расчет «Гиацинта» разнес БМП Bradley ВСУ американского производства

Артиллеристы группировки войск «Днепр» на Запорожском направлении наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам, военной технике и скоплениям живой силы противника.
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