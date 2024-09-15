Война мемов: как прошли первые дебаты Трампа и Харрис

В ожидании дебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис обратилась за помощью к потусторонним силам. Похоже, что после катастрофического провала Джо Байдена на дебатах демократы решили использовать все возможные ресурсы и даже магические.
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