Тайвань предлагает Китаю отказаться от «диких заблуждений»

Тайвань предложил Китаю отказаться от заблуждений по вопросу выборов президентаПекин после победы нежелательного для себя кандидата на выборах президента Тайваня снова назвал остров частью Китая, подчеркнув, что политик не представляет большинство тайваньцев.
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