Учёные раскрыли тайну сбоев «сердцебиения» нейтронных звёзд

Учёные, возможно, раскрыли секрет «всё ещё бьющихся сердец самых экстремальных звёзд во Вселенной». Команда полагает, что лавина квантовых торнадо вызывает этот «сбой» во вращении нейтронных звёзд, называемых пульсарами, создавая запутанные и сложные траектории.