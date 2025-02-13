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  • Alexandr Kovalev
    Вы-правы!Ильхам, не помнящ...
  • Irina Pchibyla
    Никаких амнистий ! Вы сума сошли ???? Террорист на террористе и террористом погоняет ! Уже ГЕНЕРАЛА взорвали , после ...670 тысяч нелегалов!
  • Андрей
    Что там русские сделали? А, кабели в Балтийском море повредили! По саркофагу в Чернобыле нанесли удар! Что следущим п...По «404-й» прилет...

670 тысяч нелегалов!

670 тысяч нелегалов!

В России вступил в силу режим депортации нелегальных мигрантов    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в Telegram, что вступил в силу закон о режиме высылки нелегальных мигрантов, указав, что теперь они будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.

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Комментарии
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Мария
Процесс выдворения пошел!Это радует.Только вот почему-то не пишут,какие меры принимаются в отношении глав диаспор?
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18 час.
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Irina Pchibyla
Никаких амнистий ! Вы сума сошли ???? Террорист на террористе и террористом погоняет ! Уже ГЕНЕРАЛА взорвали , после Крокуса !!! Вы что творите !!! Вон из страны всей этой готовой совершить любой теракт  массы  !!!
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26 мин.
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