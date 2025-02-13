В России вступил в силу режим депортации нелегальных мигрантов Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в Telegram, что вступил в силу закон о режиме высылки нелегальных мигрантов, указав, что теперь они будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.
670 тысяч нелегалов!
Комментарии
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Мария
Процесс выдворения пошел!Это радует.Только вот почему-то не пишут,какие меры принимаются в отношении глав диаспор?
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18 час.
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Irina Pchibyla
Никаких амнистий ! Вы сума сошли ???? Террорист на террористе и террористом погоняет ! Уже ГЕНЕРАЛА взорвали , после Крокуса !!! Вы что творите !!! Вон из страны всей этой готовой совершить любой теракт массы !!!
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26 мин.
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