Характеристика 29 января 2024 года по лунному календарю: опасайтесь обмана

Согласно лунному календарю, 29 января 2024 года насыщено энергией и несет в себе особенные риски. Этот лунный день — предвестие неожиданных трудностей, требующих максимальной благоразумности и сдержанности.
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