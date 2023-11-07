«Я сказала, отошли быстро!» — Трусова жестко обошлась с журналистом

Молодая, но уже достаточно властная спортсменка Трусова привыкла ярко выплескивать свои эмоции. На днях о девушке начала говорить вся страна, узнав из интервью Этери Тутберидзе о том, как ее подопечная кидалась в тренера коньками в истерике после неудачного результата на Олимпиаде-2022.