– Важно ли это достижение (200 очков в КХЛ), в том числе учитывая ситуацию перед стартом сезона, когда вы чуть ли не до последнего не могли найти себе команду? – Нашли подходящий бензин, так сказать (со смехом).
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