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Царьград

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Неудобно получилось: Агент ЦРУ отдал победу России

Неудобно получилось: Агент ЦРУ отдал победу России

Агент ЦРУ с 27-летним стажем Рэй Макговерн отдал победу России в украинском конфликте. Не поможет ни Европа, ни США.

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