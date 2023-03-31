Страна и люди

9 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Восстановление ГДР - хороший ход на настоящий момент и на перспективу!Отзыв признания о...
  • Сергей Бессонов
    Эти твари бандеровские смелыми были только с безоружным местным населением, смотришь хронику: НКВД ведёт бандеровца -...БАХМУТСКАЯ ОПЕРАЦ...
  • Алекс Сэм
    Когда они потеряют влияние- начнут последнюю войну, а так как пролив имени Сталина между Мексикой и Канадой Россия с ...Почему экономика ...

В Брюсселе вновь будут думать, как ограбить Россию

В Брюсселе вновь будут думать, как ограбить Россию

Запад надеется оплатить издержки неизбежного кризиса за наш счет Ирина Гусева На фото: верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш (слева) и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе (Фото: AP Photo/Olivier Matthys/TASS) Материал комментируют: Николай Пономарев Очередной саммит Евросоюза, который пройдет 23−24 марта, не изменит излюбленной повестке — рассмотрит вопросы конфискации замороженных российских активов и расширения военно-промышленных возможностей ЕС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх