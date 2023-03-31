В Брюсселе вновь будут думать, как ограбить Россию

Запад надеется оплатить издержки неизбежного кризиса за наш счет Ирина Гусева На фото: верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш (слева) и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе (Фото: AP Photo/Olivier Matthys/TASS) Материал комментируют: Николай Пономарев Очередной саммит Евросоюза, который пройдет 23−24 марта, не изменит излюбленной повестке — рассмотрит вопросы конфискации замороженных российских активов и расширения военно-промышленных возможностей ЕС.