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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы получат индексацию к пенсии в 2026 году в два этапа

Рязанцы получат индексацию к пенсии в 2026 году в два этапа

Индексация пройдёт в два этапа. Первая прибавка будет 1 февраля, а вторая — 1 апреля. Во внимание приняли рост уровня оплаты труда, но окончательные проценты повышения будут рассчитывать исходя из уровня инфляции.

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