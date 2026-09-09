Мерц отменил разговор с Трампом после его поста с похвалой в адрес АдГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как американский лидер поздравил партию "Альтернатива для Германии" с победой на выборах в Саксонии-Анхальте.
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