Четверть октябрьской нормы осадков выпадет в ближайшее время в Карелии

Начало рабочей недели будет холодным, рассказали в Карельском гидрометцентре. В ближайшие сутки 15 октября и ночью 16 октября в Карелии по-прежнему будет править циклон, осадков прибавится, и это будет уже не только дождь, но и с высокой вероятностью мокрый снег.