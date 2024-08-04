ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж выгнал меня из дома, а я и рада: он не учел важный момент. После сделанного кусал локти, но было уже поздно

– Мы с Валеркой разводимся! Он меня бросил и из дома выгнал, – со смехом рассказывала Алла. Сказать честно, я была удивлена такой реакции: женщину муж бросил, без дома оставил, а она веселится и шутки шутит.

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