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Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов

Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов

В Сан-Марино прошел референдум по вопросу легализации абортов. По предварительным данным, за право женщины прерывать беременность высказались более 77% проголосовавших, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию комиссии по подсчету голосов.

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