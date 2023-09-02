Военное обозрение

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«Киев предпринимает попытки дискредитации ВС РФ за счёт ротации инспекторов МАГАТЭ» – Минобороны

«Киев предпринимает попытки дискредитации ВС РФ за счёт ротации инспекторов МАГАТЭ» – Минобороны

Благодаря усилиям, предпринятым ВС РФ, была обеспечена полная защита и безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) во время очередной ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на данном атомном объекте, несмотря на попытки ВСУ дискредитировать российскую армию.

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