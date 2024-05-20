Налог на бедность: Минфин РФ готовит новую реформу

Владимир Козлов

Да, всё пропало потому что ничего хорошего для народа сделано не было. Постоянный рост цен на товары, продукты, ЖКХ, новые налоги и штрафы. Состав правительства остался, практически, прежним. Для богатеев - льготы, налоговые каникулы, премии и бонусы.