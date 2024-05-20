Предполагаемая налоговая реформа, которую готовит министерство финансов РФ, может привести к росту уровня бедности в России, считает экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов.
Налог на бедность: Минфин РФ готовит новую реформу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Реформа только предполагается, но уже "всё пропало"))
Ответить
21 час.
Владимир Козлов
Да, всё пропало потому что ничего хорошего для народа сделано не было. Постоянный рост цен на товары, продукты, ЖКХ, новые налоги и штрафы. Состав правительства остался, практически, прежним. Для богатеев - льготы, налоговые каникулы, премии и бонусы.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии