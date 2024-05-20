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Налог на бедность: Минфин РФ готовит новую реформу

Налог на бедность: Минфин РФ готовит новую реформу

Предполагаемая налоговая реформа, которую готовит министерство финансов РФ, может привести к росту уровня бедности в России, считает экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Реформа только предполагается, но уже &quot;всё пропало&quot;))
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21 час.
Владимир Козлов
Да, всё пропало потому что ничего хорошего для народа сделано не было. Постоянный рост цен на товары, продукты, ЖКХ, новые налоги и штрафы. Состав правительства остался, практически, прежним.  Для богатеев - льготы, налоговые каникулы, премии и бонусы.
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21 час.

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