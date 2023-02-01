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В Хабаровском крае завели уголовное дело после обрушения потолка в квартире

В Хабаровском крае завели уголовное дело после обрушения потолка в квартире

30 января нынешнего года в нежилой квартире аварийного дома по ул. Луначарского в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края обрушились перекрытия.

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