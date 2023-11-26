Полиция задержала мигранта, избившего до смерти пенсионера в Новом Девяткино

Ранее судимый гражданин Белоруссии помещён в изолятор. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено во Всеволожском районе Ленинградской области.
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