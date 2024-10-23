В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

Фракция «Справедливая Россия – За правду» 23 октября внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает снижение пенсионного возраста для работников агропромышленного комплекса (АПК), пишут «Известия» .
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