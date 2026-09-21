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OpenAI прогнозирует дефицит денежных средств на $278 млрд к 2030 году

OpenAI прогнозирует дефицит денежных средств на $278 млрд к 2030 году

Компания рассчитывает потратить около $856 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру, одновременно увеличив годовую выручку с $36 млрд до $350 млрд OpenAI ожидает совокупный отрицательный свободный денежный поток в размере $278 млрд в 2026–2030 годах.

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